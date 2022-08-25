Abartılı sahne kıyafetleriyle gündemde yer edinmeye çalışan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde LGBT bayrağı açmış ve "Rahatsız olan arkaya gitsin" demişti.

Sözleriyle tartışmalara neden olan Gülşen, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİNDEN TEPKİ

Gülşen'in skandal sözlerine bir tepki de Önder İmam Hatipliler Derneği'nden geldi. Dernekten yapılan açıklamada, "Toplumu ifsat etmeyi kendinse vazife edinmiş sanatı (!) ile konuşulmayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandasına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ÖNDER BAŞKANI CEYLAN: HASTALIKLI BİR ZİHNİYET OLDUĞUNU ÇOK NET

24 TV canlı yayına bağlanan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in açıklamalarına tepki gösterdi. Ceylan açıklamalarında, "Bu zihniyetin, problemli ve hastalıklı bir zihniyet olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu zihniyet; bu ülkenin, bu milletin değerleriyle, kültürüyle, inancıyla problemi olan zihniyet." ifadelerini kullandı.

Gündem olmak için bunu da yaptı Gülşen'den imam hatiplilere yönelik hadsiz sözler