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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Leyla Tuğluk ve Hediye Tekin'in cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA24 Mart 2021 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:12
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Kaza, öğleden sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Batman'a giden Mehmet Tayyip Tuğluk yönetimindeki 21 BU 633 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Leyla Tuğluk ve Hediye Tekin hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Tayyip Tuğluk ile Büşra Tuğluk ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Leyla Tuğluk ve Hediye Tekin'in cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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