29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  Hafif ticari araç çarptı, otobüs devrildi: 4'ü ağır 13 yaralı
Güncel

Hafif ticari araç çarptı, otobüs devrildi: 4'ü ağır 13 yaralı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsüne çarpan hafif ticari araç kazaya neden oldu. Otobüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 13:49
Hafif ticari araç çarptı, otobüs devrildi: 4'ü ağır 13 yaralı
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 65 AL 784 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Fatih Abacı idaresindeki 46 H 0009 plakalı halk otobüsü refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan 13 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Halk otobüsü şoförü Fatih Abacı, "Şehir hastanesi istikametine giderken sağ şeritteydim ve yandan gelen bir araç bana vurdu. Dengemi kaybettim ve toparlayamadım. Bu şekilde oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

