Hafif ticari araç eşek arabasına çarptı, bir kişi öldü

IHA 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:02

Olay, Vize-Çakıllı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakıllı istikametine seyir halinde olan 10 CAN 76 plakalı hafif ticari araç, tarla yolundan ana yola çıkmak isteyen eşek arabasına çarptı. Meydana gelen kazada eşek arabasında bulunan Şerafettin Ekin ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine polis, jandarma ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şerafettin Ekin, Vize Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.