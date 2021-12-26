İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2021 Pazar / 22 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Güncel

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA26 Aralık 2021 Pazar 20:55 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 20:55
ABONE OL

Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Fırat S. yönetimindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Davut K. yönetimindeki 54 SD 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Görkem Eren S, Eren Demir T, Hakan K, Muhammet İ. ve Zeki Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan otomobil sürücüsü Hikmet Davut K, itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.