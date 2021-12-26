Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AA 26 Aralık 2021 Pazar 20:55 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 20:55

Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Fırat S. yönetimindeki 54 E 9013 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Davut K. yönetimindeki 54 SD 078 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Görkem Eren S, Eren Demir T, Hakan K, Muhammet İ. ve Zeki Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracında sıkışan otomobil sürücüsü Hikmet Davut K, itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.