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Hafif ticari araç, kamyonete çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 16:01 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 16:01
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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kozan-Adana karayolu Küçük Sanayi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Çenge yönetimindeki 01 VD 262 plakalı hafif ticari araç, Ali Ateş yönetimindeki 38 EB 351 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, ticari araçtaki Dudu Batmaz (55) ve Nilüfer Batmaz ile diğer aracın sürücüsü Ali Ateş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dudu Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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