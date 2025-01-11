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Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlaya uçan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA11 Ocak 2025 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 ölü, 4 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atarak yan yatan ataçtaki Diyar K. (32), Nurettin K. (20), Gazal K. (13), Fatmanur K. (13), Şemse Karagöz (53) ve Selma Kılınç (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesini ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şemse Karagöz ve Selma Kılınç, hayatını kaybetti. Karagöz ve Kılınç'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ticari araç kaza
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