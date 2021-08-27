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Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 11:06 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:06
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Sarılar Mahallesi'nde, Serkan Özkorucu (45) yönetimindeki 22 ABC 613 plakalı hafif ticari araç ile A.İ'nin kullandığı 59 NE 605 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Özkorucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü A.İ. ile yanındaki A.İ. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan S.Y. idaresindeki kapalı kasa ticari araç, olay yerine sevk edilen 59 DM 704 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

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