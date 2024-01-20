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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 03:32 - Güncelleme:
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 48 AOY 737 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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