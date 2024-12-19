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Hafızlık eğitimini tamamlayan 182 öğrenci icazet aldı: İslam'ın nurunu size bakanlar anlayacak

Bağcılar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 182 kız öğrenci, icazet belgelerini törenle aldı. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir öğrencileri tebrik ederek, 'Örnek kimliğinizle İslam'ın yayılmasına vesile olan bireyler olabilmeyi yüce Allah hepinize nasip eylesin inşallah' temennisinde bulundu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
Hafızlık eğitimini tamamlayan 182 öğrenci icazet aldı: İslam'ın nurunu size bakanlar anlayacak
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Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler için Göztepe Spor Kompleksi'nde hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, kurumun Kur'an'a hizmet konusunda hafızlık eğitimine çok büyük ilgi gösterdiğini, Hazreti Peygamberin sünneti olarak hafız yetiştirdiklerini belirtti.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kur'an-ı Kerim'i okumanın iki etkisi olduğunu, bunlardan birinin okunduğu anda huşu olarak ortaya çıkıp bir müddet sürdüğünü, diğer etkisinin ise hayat boyu devam ettiğini dile getirdi.

"YÜCE ALLAH HEPİNİZE NASİP EYLESİN İNŞALLAH"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de hafız olan öğrencileri tebrik ederek, "Örnek kimliğinizle İslam'ın yayılmasına vesile olan bireyler olabilmeyi yüce Allah hepinize nasip eylesin inşallah." temennisinde bulundu.

Öğrencilerin hafız olma sürecinde emek veren hocalar ile çocuklarını destekleyen anne-babalara da teşekkür eden Özdemir, "Biz de her zaman İslam'ın yaygınlaştırılması noktasındaki kurumların yanında olan ve her daim elini taşın altına koyan belediyecilik anlayışı gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"SİZ ETRAFINIZA IŞIK SAÇACAKSINIZ"

İlçe Müftüsü Ömer Kayhan ise hafız kelimesinin "koruyan" anlamına geldiğini ifade ederek, öğrencilere, "Siz de hafızlığınızı son nefesinize kadar koruyacak ve taşıyacaksınız. İslam'ın nurunu size bakanlar anlayacak ve siz etrafınıza ışık saçacaksınız." diye seslendi.

Konuşmaların ardından Kirazlı Kız Kur'an Kursu, Hz. Osman Kız Kur'an Kursu, Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu, İbrahim Ethem Kız Kur'an Kursu, Yeşilbağ Ulu Camii Kız Kur'an Kursu ve Seyit Çavuş Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamlayan 182 kız öğrenciye icazet belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

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