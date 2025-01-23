İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6478
  • EURO
    37,1506
  • ALTIN
    3146.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
Güncel

Hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı

Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
ABONE OL

Kırşehir Müftülüğü Hatice Hatun Yatılı Kız Kur'an Kursu tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen icazet töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İcazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Kur'an-ı Kerim'in insanlara doğru, ölçülü bir hayatı ve yolculuğu gösteren bir kitap olduğunu hatırlattı.

Hafızlık yolunda destek olan anne ve babalara, millet ve devlet ile hafızeleri yetiştiren öğreticilere teşekkür eden Akbulut, hayat rehberi olarak ezberlemekle birlikte Kur'anın ne istediğini bilerek yaşamanın en önemlisi olduğunu söyledi.

Öğrencilere Kur'anın emirlerini hayatlarında en iyi şekilde uygulamalarını isteyen Akbulut, "Kur'an sadece bize namazı, haccı emreden faizi yasaklayan bir kitap değil. Bu kitap bizim hayatımıza çeki düzen veren kutsal bir kitap. Hayat nasıl yaşanılması gerektiğini öğreten bir kitapla yürünürse sonu hidayet olur. " diye konuştu.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin de hafızların toplumun önderi olduğunu, kadınların, kız çocuklarının eğitimine önem verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından kız öğrencilere taç takma merasiminin ardından hediye takdim edildi.

  • Kırşehir Hafızlık
  • İcazet Töreni
  • Kız Öğrenci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.