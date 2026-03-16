16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
  • Hafriyat kamyonu devrildi: Ordu-Samsun kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen hafriyat kamyonu, Ordu-Samsun kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Toptepe mevkisi Atatürk Bulvarı'nda Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki 06 EGF 390 plakalı hafriyat kamyonu, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kamyon şoförünü hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından iki şeridi trafiğe kapanan Ordu-Samsun kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza sebebiyle araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Refüjdeki bariyerlere sıkışan kamyonun kaldırılmasıyla kara yolunda ulaşım normale döndü.

  • hafriyat kamyonu devrildi
  • ulaşım aksadı
  • Samsun trafik kazası

