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Hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybeytti

Pendik'te hafriyat kamyonunun damperinin başka bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pist genişletme çalışmaları sırasında, sürücüsünün ismi alınamayan 34 KL 6710 plakalı kamyonun damperi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, aynı alanda hafriyat boşaltan Halil Göçüm'ün kullandığı 41 AAB 237 plakalı kamyonun üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Göçüm, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Göçüm, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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