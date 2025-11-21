İBB iddianamesinde suç örgütünün en büyük vurgun alanı olarak gösterilen hafriyat dosyası açıldı. Kamu zararıyla birlikte toplamda 111 milyar lirayı bulan hafriyat vurgununda İmamoğlu'nun yüzde 50 ortağı olduğu belirtilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2018'de maden alanı ilan edilen Cebeci'deki maden şirketlerine mafyavari yöntemlerle nasıl çöktüğü iddianamede anlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci maden sahası, bölgedeki maden ocaklarının daha verimli çalışması ve tek elden denetlenebilmesi hedefiyle 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla "maden ruhsatlı alan ilan" edildi. Bölgede faaliyet yürüten 14 maden şirketi, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. unvanıyla kurulan kamu-özel statüsündeki şirket çatısı altında birleştirildi. 10 yıl süreyle maden işletme ruhsatı düzenlendi.

MADENCİLERE TEK TEK ÇÖKTÜLER

İşadamı Murat Gülibrahimoğlu ise çatı şirket Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki bir şirketi satın alarak maden sahasının hissedarı oldu. Sabah'ın haberine göre, hedefi, şirketteki tüm hisseleri satın almak olan Gülibrahimoğlu, baskı, şantaj ve hülle yoluyla diğer şirketleri de ele geçirdi.

2021'de Gülibrahimoğlu, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin en büyük hissedarı oldu. Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yolu aynı yıl kesişti. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul'daki hafriyat döküm alanlarını işleten İBB iştiraki İSTAÇ'ı (İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş) bir anda devre dışı bıraktı.

İSTAÇ'ın işletmekte olduğu farklı hafriyat döküm sahaları Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü'nün marifeti ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kullanım dışı bırakıldı.

Hafriyat döküm alanı olarak belirlenen Cebeci maden sahasına hileli ve usulsüz yöntemlerle tam 185 milyon ton hafriyat döküldü.

Bu sahaya 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 7 milyon 400 bin kamyon kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi. Döküm sahasını İSTAÇ'ın işletmesi durumunda ton başına 140 TL döküm ücretinden İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 277 milyon TL, İmamoğlu'nun kasası olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu'nun cebine girdi.

