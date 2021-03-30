30 Mart 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 14:30

Düğünler iptal mi oldu? sorusunun cevabı, evlenecek çiftler tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı valiliklere Covid-19 tedbirleri kapsamında 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi. Buna göre Hafta sonu düğünler için de yeni kararlar alındı. Peki Hafta sonu düğünler yasak mı? Düğünler iptal mi oldu? İşte düğün ve nikah merasimleri ile ilgili yeni kararlar...

Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararları illere göre açıklandı. Yüksek riskli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi. Evlenecek çiftler ise Nikah ve düğünler için uygulanacak kısıtlamalar konusunda araştırmaya koyuldu. Buna göre Düğünler iptal mi oldu son dakika? Hafta sonu düğünler yasaklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelgeye göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek.

HAFTA SONU DÜĞÜNLER YASAK MI?

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacak kişiler kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

Covid-19 bulaşında önemli nedenlerden aile ve akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik ise bilgilendirmeye ağırlık verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN YENİ GENELGEDE YER ALAN 'DÜĞÜN' MADDELERİ

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.

Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.