Hafta sonu hava durumu, plan yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta Marmara Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava Sıcaklığının İstanbul'da 11, Edirne'de 17 derece olması bekleniyor. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul için 5 günlük haritalı hava durumu

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre; Hafta sonu Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kapalı ve yağışlı hava cumartesi günü de devam edecek.

Cumartesi günü etkisini kaybetmeye başlayacak yağışlar pazar günü yurdu terk edecek, sıcaklıklar yükselecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonundan itibaren hava durumu değişecek.

Cumartesi günü yurdun önemli kısmında etkisini yitirecek yağışların ardından güneşli günler hakim olacak. Cumartesi Anadolu'da kar yağışı kendini gösterecek.

Pazar günü ise yağışlar yurdun çok büyük kısmını terk ederken, hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek. Kıyı şehirlerde 20 derecenin üzerinde sıcaklık değerleri görülecek.

Pazar sonrasında beklenen 5 günlük hava durumu tahminleri doğrultusunda hava sıcaklıkları 18-20 derecelere kadar ulaşacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Çorum ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor