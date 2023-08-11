Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Hava durumu, hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da geçen hafta etkili olan aşırı nem ve sıcak havanın ardından yağış etkisini gösterdi. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu Marmara'da havanın parçalı ver çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Hafta sonu; Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce'de kuvvetli yağış; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU



İstanbul'da hava sıcaklığının 28 derece, Gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak, İstanbul'da 16 Ağustos Çarşamba günü dereceler 36'yı gösterecek.

SICAK HAVA GERİ GELİYOR!

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos Pazar gününden itibaren etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Pazar gününden itibaren etkisini gösterecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.