Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

12 Haziran 2020 Cuma 18:06 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 18:06

Hava durumunun değişmesiyle birlikte sağanak yağışlar başladı ve hava sıcaklıkları düştü. Son tahminlere göre sağanak yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? Koronavirüs normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil ve gezi planları yapılan hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken hazırlıksız yakalanmamak için hafta sonu hava durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarının ardından sağanak yağışlar yurdu etkisi altına almaya başladı. Yağışların başlamasıyla hava sıcaklıklarında düşüş görüldü.

Hafta sonu hava durumunu öğrenmeden plan yapmayın! Cumartesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta yağışlı hava hakim olacak.

Hafta sonu da yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun büyük kısmını etkileyen yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazar günü yağışlar etki alanını daraltsa da Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kendini gösterecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.