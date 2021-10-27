Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

27 Ekim 2021 Çarşamba 15:53 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:53

Kasım ayına girerken soğuk hava, etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. 29 Ekim resmi tatili ile birlikte 3 gün tatil yapacak olan vatandaşlar hafta sonu hava durumunu araştırmaya başladı. Meteoroloji'den gelen son uyarılara göre; bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte plan yapmadan önce bakmanız gereken 5 günlük haritalı hava durumu.

Sonbahar soğuklarının kendisini göstermeye başladığı şu günlerde pastırma sıcaklarının da gelmesi bekleniyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 29 Ekim ile hafta sonunu birleştirip 3 gün tatil yapacak olan vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. İşte Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu tahmini

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü ise yağışların şiddeti azalacak. Haftalık Hava Durumu raporunda şu ifadeler yer aldı: ( 1- 7 Ekim 2021) Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyıları boyunca devam edecek yağışlar, Pazar günü Doğu'da kuvvetini artıracak. Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterecek olan yağışlar hafta içi de devam edecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

29.10.2021 CUMA HAVA DURUMU

Marmara ve İç Anadolu Bölgesi bulutlu olacak. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kendini gösterirken, Ege ve Akdeniz'de ise güneşli hava hakim olacak.

30.10.2021 CUMARTESİ HAVA DURUMU

30 Ekim'de ülke genelinde yazdan kalma bir gün yaşanacak. Ege'nin alt kesimleri, Akdeniz'de birkaç nokta ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görülecek. Geri kalan bölgelerde ise hava çoğunlukla güneşli olacak.

31.10.2021 PAZAR HAVA DURUMU

31 Ekim'de ise Marmara ve Ege Bölgesi'nde hava bulutlu olacak. İç Anadolu ve Akdeniz'de ise yağmurlu bir hava hakim olacak. Doğu bölgelerinde ise tam tersi havanın güneşli olması bekleniyor.