Hafta sonu hızlı tren seferleri çalışmaya başladı mı? Hafta sonuna Hızlı Tren bileti alanlar ne yapacak?

05 Haziran 2020 Cuma 15:00 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 15:00

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında halen tehlikeli olan illerde aldığı son dakika kararıyla bu hafta sonu cuma gecesinden pazar gecesine kadar sokağa çıkma yasağı olan illeri açıkladı. Bu kapsamda 15 şehir için genelge yayınladı. Ancak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelen illerde söz konusu yasağın olabileceğini öngöremeyen vatandaşlar seyahat planı yapmaya ve hızlı tren biletlerini satmaya devam etti. Hafta sonu yasağın olduğu illerde hızlı tren bileti olan vatandaşların şimdi ne yapacakları merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili Başkan Erdoğan, twitter hesabından açıklama yaptı. Buna göre; Hafta sonuna Hızlı Tren bileti alanlar ne yapacak? Detaylar haberimizde;

HAFTA SONU HIZLI TREN SEFERLERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI MI?

Koronavirüs normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, 2 ay aradan sonra yeniden başladı. YHT seferlerine getirilen yeni kurallara göre, yolcular HES kodu alarak yolculuk yapabilecek. Hızlı tren seferlerinde personel ve yolcuların maske takması da zorunlu hale getirildi.

HAFTA SONU HIZLI TREN BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

Şehirler arası kısıtlamanın kaldırılmasının ardından hızlı tren bileti almış olan vatandaşlar biletlerinin saatinde yolculuğa çıkabilecekler. Şehirler arası seyahatlerin HES kodu ile yapılması nedeniyle vatandaşların seyahate çıkmadan önce HES kodu almaları gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağının detaylarını bir genelge ile açıklayan İçişleri Bakanlığı bu açıklamada 15 ili kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler ve yasaktan muaf olacak iş kollarına yer verdi. Fakat daha önceden hızlı tren bileti alan vatandaşların ne yapacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasıyla kararın iptal edildiğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

'TRENLERDE SEYREK DÜZEN İLE OTURULACAK'

Bakan Karaismailoğlu, bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hızlı tren hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer yapılacağını kaydetti. Trenlerin sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeni ile yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasite ile çalıştıracağını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli setlerimizde 185, 483 kapasiteli setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir" dedi.

'GAR VE İSTASYONLARDA MASKE TAKILMASI ZORUNLU OLACAK'

Karaismailoğlu, şunları kaydetti. "Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır. Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın her seferinde vurguladığı gibi; maske, mesafe ve temizlik ‘yeni normal’in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak."

'TRENLERDE YEMEK VE BÜFE HİZMETİ VERİLMEYECEK'

YHT ile seyahat etmek isteyen yurttaşlardan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi isteneceğini anımsatan Karaismailoğlu, yurttaşların HES Kodlarını Sağlık Bakanlığının mobil uygulamasından ya da SMS ile alabileceklerini hatırlattı. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek. Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturması sağlanacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek. Seyahat sırasında Covid -19 belirtileri gösteren yolcularımız, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Trenlerimizde Covid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm bu önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerimizde hizmet veren tüm personelimizin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak. Trenlerimizin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacak."

HES KODU VE MASKE ZORUNLU

YHT hızlı tren seferlerine getirilen yeni kurallara göre, yolcular HES kodu alarak yolculuk yapabilecek. Seyahatlerde personel ve yolcuların maske takması da zorunlu hale getirildi. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Ayrıca yolculara yiyecek ve içecek ikramı da yapılmayacak. Düzenlenen her seferin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılacak.