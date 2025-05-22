İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9247
  • EURO
    44,1357
  • ALTIN
    4144.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafta sonu için kritik uyarı! Pazar gününe dikkat
Güncel

Hafta sonu için kritik uyarı! Pazar gününe dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, İstanbul'da hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28, pazar günü ise 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Hafta sonu için kritik uyarı! Pazar gününe dikkat
ABONE OL

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının görüleceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceğini kaydetti.

"YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINA GİRECEĞİZ"

Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege'de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek."

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti.

Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi.

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.