02 Nisan 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 18:05

Hafta sonu marketler açık mı? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Artan vaka sayısının ardından Cumartesi Pazar günü kırmızı kategoride yer alan illerde cuma gününden başlayarak pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önce uygulanan kısıtlamalarda sabah saat 10'dan akşamüstü saat 17.00'a kadar marketler açıktı. Peki bu hafta sonu markete gitmek yasak mı? İşte Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Diğer yandan yüksek, orta ve düşük riskli illerde de hafta içinde olduğu gibi akşam saatlerinde sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Kırmızı kategoride yer alan illerde yaşayan vatandaşlar "Hafta sonu marketler açık mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri yeni genelgede belitrtildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre hafta sonu (cumartesi-pazar günleri) market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin de yer aldığı 58 il çok yüksek riskli kırmızı kategorili illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

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