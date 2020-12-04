Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma olacak mı?

04 Aralık 2020 Cuma 15:19 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 15:19

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde Cuma saat 21.00'dan Pazartesi sabah saat 5'e kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda kısıtlamadan muaf olanlar Hafta sonu otobüsler çalışıyor mu? sorusuna yanıt arıyor. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Peki Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma olacak mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TOPLU TAŞIMA OLACAK MI?

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Ayrıca, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.

Toplu taşıma veya ulaşım araçlarının sokağa çıkma yasağında çalışma saatleri için ilgili yaşadığınız şehrin belediyesinin web sayfasını ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.0013.00, 13.0016.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması öngörülmüştür.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında çalışma izni olan 20 yaş altı vatandaşlar çalışma belgelerini yanlarında bulundurarak ulaşım araçlarını kullanabilecekler.

Ayrıca Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.