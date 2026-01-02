İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0321
  • EURO
    50,4859
  • ALTIN
    6084.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hafta sonu planı yaparken dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi
Güncel

Hafta sonu planı yaparken dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Hafta sonu yurdun büyük bir kesiminde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Yarın, İzmir çevreleri, Balıkesir ve Aydın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Tekin, oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

AA2 Ocak 2026 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Hafta sonu planı yaparken dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurdun, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Tekin, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağını bildirdi.

Yurdun büyük bir bölümünde yağış görülmeyeceğini belirten Tekin, "Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek. Yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de yağışları göreceğiz." dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yarın, İzmir çevreleri, Balıkesir ve Aydın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Tekin, oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Tekin, pazar, pazartesi ve salı günlerinde yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini, havanın az bulutlu açık geçeceğini ifade ederek, "Trakya ve Ege kıyılarında ise hafta boyunca aralıklarla yağış göreceğiz. Yine hafta boyunca doğu kesimlerde buzlama ve don, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz." diye konuştu.

- ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olduğunu söyleyen Tekin, hava sıcaklığının ise 4 ila 7 derece olacağını bildirdi.

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağış beklendiğini aktaran Tekin, hava sıcaklığının 14 ila 16 derece aralığında seyredeceğini ifade etti.

Tekin, ayrıca yarın İstanbul'da güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

İzmir'de ise hafta sonu boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Tekin, sıcaklıkların 12 ila 16 derece olacağını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.