Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında? 27-28 Haziran 2020 Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:51

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmi olarak uygulanmıştı. LGS sınavına girecek öğrencilerin daha rahat bir şekilde oturumlara katılabilmesi ve koronavirüs bulaşıcılık oranının en az seviyeye indirilmesi için belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu hafta sonu da üniversite adayları YKS sınavında başarı için ter dökecekler. Vatandaşlar bu hafta gerçekleştirilecek YKS için hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olduğunu merak ediyor. Normalleşme süreci ile sona eren sokağa çıkma yasağı LGS’nin uygulandığı gün de uygulanmıştı. Bu hafta sonu da sınav nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak. Cumartesi ve Pazar günü belirli saatlerde vatandaşlar sokağa çıkamayacak. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında? İşte 27-28 Haziran 2020 cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saatleri

27-28 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Önümüzdeki hafta sonu cumartesi ve pazar uygulanacak sokağa çıkma yasağına dair detaylar;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA VELİLER MUAF

İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken YKS sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sınava giren adayları velileri veya beraberindeki 1 kişi sınava arabayla bırakabilecek.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;

YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,

YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.