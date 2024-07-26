Haftada bir gün izin düzenlemesi sonrası kuaförlerden dikkat çeken talep

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşlarının talep ve önerilerini değerlendirerek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada 1 gün kapalı olmasına karar vermişti.

Uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlarken, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalacakları belirtilmişti.

- "KUAFÖRLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU PAZAR GÜNÜNÜ TERCİH ETTİ"

Ankara Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkan Vekili İsmail Uğur, AA muhabirine, bu düzenlemenin ilk adımlarının 2020'de atıldığını söyledi.

Esnafın çoğunun ailelerine vakit ayıramamaktan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Uğur, "Bakanlık da talebe karşılık olarak böyle bir düzenlemeye gitme kararı aldı." dedi.

Uğur, tatil günü konusundaki kararın valiliklerce esnafa bırakıldığını belirterek, bu çerçevede Oda üyelerinin katıldığı bir seçim düzenlediklerini ve kuaförlerin büyük çoğunluğunun pazar gününden yana oy kullandıklarını ifade etti.

- "DÜZENLEME BAZI MAĞDURİYETLER OLUŞTURABİLİR"

Uğur, Bakanlığın kurala uymayanlar için aldığı yaptırım kararına işaret ederek, düzenlemeye uyumun hızlı bir şekilde sağlanamayacağını, bu nedenle uygulamaya geçişin kademeli yapılması gerektiğini söyledi.

Düzenlemenin düğün sezonunda yürürlüğe girmesi nedeniyle bazı mağduriyetlerin oluşturabileceğini dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezlerinde bulunan kuaförler ve güzellik salonlarının haftanın 7 günü hizmet vermesinden dolayı esnafımızın bazı tepkileri var. Bu durum haksız rekabet oluşturarak piyasanın dengesini bozabiliyor. Uygulamaya alınan düzenleme, esnafımızın dinlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi adına doğru bir adım ancak bu uygulamaya ocak ayı gibi geçilseydi daha rahat uyum sağlanabilirdi. Aslında şu an sosyal medyada kuaförlerin salı mı yoksa pazar mı kapalı olduğuna dair bilgi kirliliği hakim. Ankara esnafı olarak, yaptığımız seçim sonucunda pazar günleri kapalı olma yönünde karar aldık. Yarın ne olur bilemiyoruz fakat şu an karar pazar günü kapalı olunması yönünde."