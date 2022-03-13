İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2022 Pazar / 10 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları
Güncel

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat- 4 Mart'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

IHA13 Mart 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:27
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, "26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.