Haftanin' hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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