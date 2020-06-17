Haftanin nerede? Haftanin neresi ve nereye bağlı?

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:51

Pençe-Kartal Operasyonu'nu düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonun devamında Haftanin bölgesine girdi. PKK ve diğer terör unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda son girilen bölge olan Haftaninin neresi olduğu merak ediliyor. Haftanin'de yaşanan askeri ve politik gelişmeler sonrası Haftanin Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta, Haftanin nerede gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte Haftanin hakkında merak edilen soruların yanıtları...

HAFTANİN NEREDE?

Haftanin'in neresi olduğu operasyon haberleri sonrası araştırılmaya başlandı. Irak'ın kuzey kesiminde yer alan Haftanin, Kandil Dağlarını uzantısı olarak biline bir bölgedir ve Şırnak ilimize yakın bir konumda bulunmaktadır. Haftanin aynı zamanda Terör örgütü PKK'nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir. Terör örgütünün Zap, Avaşin, Matina, Gara gibi kampları da bu il sınırları içindedir. Türkiye şu ana kadar birçok kez bu kampları yerle bir etti.

HAFTANİN TÜRKİYE'YE NE KADAR UZAKLIKTA?

Kandil Dağlarını uzantısı olarak bilinen bir bölge olan Haftanin, Şırnak ilimize yakın bir konumda bulunmaktadır.

HAFTANİN KONUMU

TWITTER’DAN AÇIKLAMA



Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.