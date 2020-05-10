Haftaya sokağa çıkma yasağı var mı? Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı var mı?

10 Mayıs 2020 Pazar 16:48 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 16:48

Haftaya Çarşamba günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de koronavirüs salgını için tedbir amaçlı 24 ilde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yaklaşık 1 buçuk aydır evlerinden dışarı çıkmayan çocuklar ve gençler ise oldukça bunalmış durumda. 13 Mayus Çarşamba günü dışarı çıkma izni kullanacak olan 14 yaş altı çocuklar için velileri sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunu merak ediyor. Haftaya 16-17 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağının 24 ilde devam etmesi bekleniyor. Peki Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm merak edilenler.

65 yaş üstü vatandaşlar 1 buçuk ay sonra ilk defa evlerinden dışarı çıktılar. 65 yaş üstüne verilen 4 saatlik ilk izin bugün saat 11 ile 15 arası kullanıldı. Yaşlılar temiz havanın ve güneşin tadını çıkardı. Koronavirüs bulaş riskini azaltmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ise 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanıyor.

HAFTAYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Haftaya 16-17 Mayıs tarihlerinde hafta sonu 24 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü için ise herhangi bir yasak sözkonusu değil. Anneler ve babalar çocuklarını maske takmak ve sosyal mesafeye özen göstermek şartıyla dışarı çıkarabilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

HANGİ İLLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

14-20 YAŞ DIŞARI ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?

14-20 yaş arası gençler, 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkabilecekler.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş arası çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatler arasında dışarı çıkabilecekler. Yürüme mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençler 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüyüş yapıp 4 saat boyunca hava alabilecekler.

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.