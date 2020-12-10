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Güncel

Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya'ya ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla Halife Hafter güçleri tarafından 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı Türk gemisi serbest bırakıldı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 16:38 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:38
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AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiyi göre, Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

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