Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

star.com.tr 14.01.2020 13:47 - Güncelleme: 14.01.2020 14:13

Libya'nın doğusunu işgal eden darbeci General Halife Hafter, Rusya'da dün yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan kaçtı.



AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hafter önce evet dedi sonra imzalamadan Moskova'dan kaçtı. Darbeci Hafter’in ortaya sürdüğü şartlar, zaten gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor. Hafter'e hak ettiği dersi vereceğiz' ifadelerini kullandı.

KAÇIŞIN PERDE ARKASI

Star.com.tr Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, imza için süre istedikten sonra Moskova'dan kaçan Hafter'in kimlerle görüştüğüne dair çok çarpıcı bilgilere ulaştı.

Dün akşam Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde yürütülen görüşmeler neticesinde, Serrac ve Hafter, “5+5 Formatlı Askerî Komisyon” çerçevesinde anlaştığını hatırlatan Albayrak, 'Yani bu metin, Hafter’in de mutabakatı ile hazırlanmıştı. Bu sabah içimizdeki “Hafter Müttefikleri” tarafından piyasaya sürülen “Türkiye çekilsin şartı yerine getirilmediği için imzalamadı” iddiaları tamamen darbeciye destek mahiyetindedir.' dedi.

DÜN GECE NELER YAŞANDI?

Hafter, ateşkes anlaşmasına imza atmak için sabaha kadar süre istedikten sonra imzayı atmadan Moskova'dan kaçtı. Albayrak, Hafter'in kaçmasından hemen önce gerçekleştirdiği telefon trafiği ve dün gece yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

O gece ne oldu ki, Hafter akşam verdiği sözden vazgeçti? Olan şu…

Hafter gece boyumca yoğun bir telefon trafiği yaşadı. Emin kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Hafter önce Fransa ve sonra da Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden üst düzey yetkiliklerle görüştü.

Bu görüşmelerin ayrıntısı ve Amerika’nın bu süreçteki rolü bilinmiyor. Ancak Hafter’in sabahleyin ortaya koyduğu tavır durumu net olarak izah ediyor.

Aslında gelinen nokta en fazla Rusya’yı ilgilendiriyor. Hafter’in, Berlin Konferansı’ndan önce bu imzayı atmaması, Putin’e rest çekmesi anlamına gelecektir ki, bunun pek mümkün olduğunu sanmıyorum.

'KİM BARIŞ, KİM SAVAŞ İSTİYOR ORTAYA ÇIKTI'

Hafter'in kararının kimin barış kimin savaş istediğini gösterdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.

RUSYA: ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Halife Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasının ardından Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Lavrov, Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında, dün başkent Moskova'da görüşmelerin yapıldığını anımsatarak Libya krizinin çözümü konusunda henüz nihai sonuca ulaşılamadığına dikkati çekti.