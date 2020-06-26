26 Haziran 2020 Cuma 11:10 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:41

Libya hükümetinin kontrolündeki cezaevindeki çocuklar, darbeci Hafter milisleri ile yaşanan çatışmalar sırasında yakalandı.

Hafter saflarına katıldıklarında 15-16 yaşlarında olan çocuklar, 18 yaşına cezaevinde girdi.

"HAFTER BİZE AYDA 1200 DİNAR VERİYORDU"



Cezaevinde bulunan 18 yaşındaki Abdulkadir Yasim, Hafter milislerine katılma sebebinin işsizlik olduğunu belirterek, "Hafter bize ayda 1200 dinar veriyordu. 4 ay aralarında kaldım. Sivilleri katlettiğini bilmiyordum. Hafter'i bize koruyucu olarak tanıttılar." dedi.

"HAFTER BİZİ MAHVETTİ"



Cezaevindekilerin anlattıkları Hafter'in çocukları kandırmak için kendisini farklı tanıttığını ortaya koyuyor.

TRT Haber'in haberine göre, hedefinde ise genellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları var.

Sabrata'da eğitim verildiğini ilan ettiklerini ifade eden bir diğer çocuk ise bunu duyunca onlara katıldığını söyledi. Eğitim vereni tanımadığını, korktuğunu ve pişman olduğunu dile getiren çocuk, "Hafter için savaşmaya zorlanan tüm çocuklara okullarına dönmelerini söylüyorum, Hafter bizi mahvetti." dedi.

"HAFTER'İN ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM"



19 yaşındaki Hüseyin ise darbeci Hafter saflarına katıldığında 18 yaşın altındaydı. Ne için savaştığını bile bilmiyordu.

Hüseyin, "İşe ihtiyacım vardı, paraya ihtiyacım vardı. Sabrata'da 107. eğitim kampı diye bir kamp var orada eğitim gördüm. Hafter'in çocukları öldürdüğünü bilmiyordum. Savaşa katıldığım için okulumu tamamlayamadım. Girdiğim ilk çatışmada esir düştüm." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM HERKES GİBİ NORMAL BİR HAYATTI"



Hayallerinde düzenli bir iş ve oturabileceği bir ev olan Tarık'ın anlattıkları da benzer. Ancak Hafter güçleri, hayallerini de, geleceğini de çaldı.

Hayalinin herkes gibi normal bir hayat olduğunu belirten Tarık, düzenli bir maaşı ve evi olsun istediğini, önce ayda 1200 dinar vereceklerini söylediklerini, sonra tek bir kuruş vermediklerini anlattı.

Cezaevindeki tablo ve çocukların anlattıkları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in "çocuk savaşçı" kullandığına dair iddiaları doğruluyor.