Hafter, Yunanistan'a sırt çevirdi! Türkiye'yi durdurmak için Mısır'a yalvaracaklar

Yunanistan, Hafter'e bağlı güçlerin kontrolü altındaki Doğu Libya'nın Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasını önlemek için Mısır'dan yardım istemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlere göre, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nın, Hafter kontrolündeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce de onaylanması gündeme gelmişti. Söz konusu haberler Atina yönetimine adeta kabusu yaşattı.

YUNAN YETKİLİ MISIR YOLCUSU

Yabancı basında yer alan habere göre, bir Yunan yetkilinin önümüzdeki çarşamba günü Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesi bekleniyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad liderliğindeki ve Hafter tarafından desteklenen Libya'nın doğu hükümetinin olası onayı, Doğu Akdeniz'deki güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilir. Haberde, bölgenin, doğalgaz rezervleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE İÇİN DİPLOMATİK ZAFER VURGUSU

Tobruk merkezli yönetimin Türkiye ile Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylaması halinde bunun Ankara'nın Akdeniz'deki etkisini genişletme çabaları için önemli bir diplomatik zafer anlamına geleceği vurgulandı. Haberde, böyle bir adımın aynı zamanda tüm Libyalı grupları Türkiye'nin pozisyonuyla aynı hizaya getireceği ifade edildi.

Haberde, Doğu Libya hükümetinin desteğinin, Mısır ve Yunanistan arasındaki 2020 yılında imzalanan deniz anlaşmasıyla çeliştiğinin altı çizilerek, bu adımın Yunanistan için büyük bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.

HAFTER, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Habere göre Hafter ve ortaklarının Türk yetkililerle ilişkileri güçlendirmek için çalıştığı, deniz anlaşmasıyla ilgili resmi kararın bölgede dengeleri önemli ölçüde değiştireceği vurgulandı.

Haberde son olarak, Doğu Akdeniz'de çok sayıda ülkenin deniz sınırlarını belirleme ve doğalgaz çıkarma konusunda rekabet eden çıkarlara sahip olduğu ifade edilerek, Türkiye'nin rakiplerine oranla bölgede önemli atılımlar ortaya koyduğu dile getirildi.