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  • Hafter'den para alan çete, Türkiye aleyhine slogan atarak göstericileri provoke ettiklerini itiraf etti
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Hafter'den para alan çete, Türkiye aleyhine slogan atarak göstericileri provoke ettiklerini itiraf etti

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı polis güçlerinin operasyonuyla yakalanan 18 kişilik uyuşturucu çetesi, darbeci Halife Hafter'in karanlık planlarını ortaya çıkaran itiraflarda bulundu. Çete üyeleri Hafter'e bağlı olduklarını, bin Dinar karşılığı geçtiğimiz ay yapılan gösterilerde UMH ve Türkiye aleyhine slogan atarak göstericileri provoke ettiklerini anlattılar.

DHA27 Ağustos 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:09
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Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı polis güçleri Trablus Şehitler Meydanı yakınlarındaki Evvel September Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapan çetelere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişilik uyuşturucu çetesi sorgusunda, Halife Hafter’e bağlı olduklarını, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan gösterilerde UMH ve Türkiye aleyhine sloganlar atarak göstericileri provoke ettiklerini itiraf etti.

UYUŞTURUCUYU HAFTER’İN ORDUSU VERDİ

Uyuşturucu çetesi üyeleri sorgularında gösterilerde kendilerine çevreye ve insanlara zarar vermeleri talimatı verildiğini anlatarak, amaçlarının yaşanacak tüm olaylardan da UMH güçlerinin sorumlu gösterilmesi olduğunu söylediler. Uyuşturucuları Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) temin ettiğini de anlatan çete üyeleri, gösterilere katılanlara bin Dinar ödeme yapıldığını da itiraf ettiler.

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