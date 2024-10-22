Hain öldü! Ömrü millete kumpasla geçti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ABD'nin Pensilva eyaletinde St. Luke's Hastanesi'nde öldü. Bir süredir sağlık durumunun ağır seyrettiği ve akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde bilgiler geliyordu. 'Uzun Cevdet' lakaplı 'kara kutusu' olan Cevdet Türkyolu'nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'in sağlıklı görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayımladığı ortaya çıkmıştı. Türkyolu, Gülen'i Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

CESEDİ KAÇIRMA PLANLARI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ihanet şebekesi liderinin ölüm haberi terör örgütü içinde uzun süredir devam eden 'güç savaşı'nı büyüttü. Gülen'in nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini isterken, örgütün yaşlıları Avrupa'dan gelecek kişilerin beklenmesini istedi. Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı. Örgüt içinde Gülen'i, 'Said Nursi' gibi bir havaya sokmak isteyenler çoğunlukta yer alırken, mezarın bilinmemesi konusunda örgüt içinde ortak bir karar olduğu belirtildi. Cenazenin damadının evinin içindeki ormanlık alanda gömülmesi planlanıyor.

PARA VE LİDERLİK SAVAŞI

Üst kademelerdeki isimlerin paranın kontrolünü ele geçirmek istediği ancak para yönetiminin Türkyolu'nda olduğu ifade edildi. Türkyolu'nun, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullandığı belirtildi. Avrupa sorumlusu Abdullah Aymaz'ın, ABD ayağını yöneten Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan'ın etkisini kırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Aymaz'ın ABD tarafını tehdit ettiği ve örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar beklendiği kaydedildi.

CEPHELER KESKİNLEŞTİ

Örgüt içindeki Mustafa Yeşil, Talip Büyük'ün Abdullah Aymaz ile hareket ettiği; Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Naci Tosun'un da Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ile hareket ettiği belirtildi. Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika'daki faaliyetleri Avrupa'nın Asya'yı ise ABD'nin kontrol etmesi bekleniyor.

KAÇIRILDIĞI YENİ İNİNDE GÖMÜLECEK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak yeni malikanesine taşındı. Cevdet Türkyolu, Gülen'i damadının evine götürmüştü. Gülen'in buradaki ormanlık alanda gömülmesi planlanıyor.

ÖMRÜ VATANA KUMPASLA GEÇTİ

İhanet şebekesinin başı Fetullah Gülen, onlarca kumpasın baş mimarıydı.

12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda bulunduğu söylenen 27 el bombasıyla başlatılan Ergenekon soruşturmasında, "Bülent Arınç'a suikast" iddiasıyla 2009'da devlet sırlarının saklandığı 'Kozmik Oda'ya girilmesinde, 2010'daki Balyoz soruşturmasında FETÖ aktif rol aldı.

FETÖ'cü savcılar 7 Şubat 2012'deki dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı.

FETÖ 15 Temmuz öncesi ilk darbe girişimini 17-25 Aralık 2013'te yaptı. FETÖ savcıları Suriye'ye giden MİT'e ait TIR'ları durdurup operasyon yaptı. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi gerçekleştiren hainler 252 kişiyi şehit etti.

FETÖ birçok karanlık suikastı da gerçekleştirdi.

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesi, Necip Hablemitoğlu ve Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının ardında yer aldı.

Teröristbaşının ölümü 15 Temmuz gazilerini sevindirdi: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

TRT'den manidar gönderme

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörist Gülen vatansız olarak dünyayı terk etti