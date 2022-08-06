Hain plan engellendi! Bakan Soylu: İstihbarat ekiplerimize tebrikler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ekiplerinin, terör örgütü PKK/PYD'nin Cerablus'ta geçekleştireceği alçak planının engellendiğini duyurdu. Bakan Soylu, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

10 KİLO PATLAMAYA HAZIR BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırıyı engellemek üzere Emniyet İstihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo patlamaya hazır bombanın ele geçirildiğini bildirdi.

"İSTİHBARAT EKİPLERİMİZE TEBRİKLER"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kilogram patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat, Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun o tweeti;