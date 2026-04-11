İstanbul Levent'te polislere yönelik saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI 17 OLDU

İstanbul Beşiktaş'taki çatışmaya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 3'ünün Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti. Son gözaltına alınan şüphelinin de Kocaeli'den alındığı öğrenildi.

