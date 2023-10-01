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Hain teröristler veterineri arkasından ateş ederek katletmiş

Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de aracını gasp edip öldürdükleri veterinerin amcası, 'Sabah Ankara'da bir patlama olduğunu, patlamada kullanılan aracın çocuğa ait olduğunu öğrendik. Onlar, ne zaman geldiler de burada çocuğun yolunu çevirdiler, çocuğu katlettiler muamma' dedi.

1 Ekim 2023 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Hain teröristler veterineri arkasından ateş ederek katletmiş
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Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'a ait olduğu, Bozlağan'ın gece saatlerinde silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.

"ENSESİNDEN SİLAHLA ATEŞ ETMİŞLER VE ARACI ALIP YOK OLMUŞLAR"

Veterinerin amcası Bahri Bozlağan, "Dün saat 21.00 sıralarında çocuğa ulaşamıyorlar. Saat 22.00 sıralarında gelen bağırtılarla buradan çıktık. Köyümüzü 1,5 kilometre mesafe geçince babasının aracını yolun ortasında buldum. Aşağı indim, çocuk babasının kucağında, babası feryat ediyor. Hemen çocuğu aldık yola çıktık, sonra ambulansa teslim ettik. Çocuğun kafasını kucağıma aldım, her tarafım kan oldu. Çocuk kafasının arkasından almış darbeyi. Ensesinden silahla ateş etmişler ve aracı alıp yok olmuşlar. Her tarafta aracı aradık. Köyün giriş ve çıkışlarının kamera görüntülerine baktık. Aracın bu tarafa geldiği görülüyor, başka görünmüyor. En sonunda sabah Ankara'da bir patlama olduğunu, patlamada kullanılan aracın çocuğa ait olduğunu öğrendik. Onlar, ne zaman geldiler de burada çocuğun yolunu çevirdiler, çocuğu katlettiler muamma" dedi.

Mikail Bozlağan'ın yarın Develi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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