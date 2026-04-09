Talimat terör örgütünden! 3 polisi şehit eden teröristler için hesap vakti

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 polisin şehit düştüğü polis merkezi saldırısına ilişkin davanın sanıkları bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 7'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlanacak.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 09:27
Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen olayda, şüpheli E.B. (17) pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Çıkan çatışmada şüpheli şahıs bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık yer aldı.

"TALİMAT TERÖR ÖRGÜTÜNDEN"

İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı bilgisine yer verildi. Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı belirtildi. Şüpheli şahsın örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası, birleştirilmesi talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanacak. Sanıklar, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

