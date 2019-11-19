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Hainler oyuncak bebekle bomba tuzaklayıp çocukları hedef aldılar 

Suriye’nin kuzeyindeki sivil halkı hedef almayı sürdüren terör örgütü PKK/YPG, çocuklara bile saldırmaktan çekinmiyor.

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Örgütün, oyuncakları birer bombaya dönüştürüp hainliklerine yenisini eklediği ortaya çıktı. Terör örgütünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde EYP’lerle ilgili başvurduğu çirkin yöntemlerden biri de oyuncak bebekler. 

ÖLÜMCÜL TUZAKLAR 

Bir tarlaya ya da yol kenarına bırakılan bu bebekler, çocuklar için aslında ölümcül birer tuzak. Çocuklar bir kabloyla patlayıcıya bağlanan bu bebeği kucakladıkları anda terörün kurbanı oluyor. Örgüt üyeleri, tarlalara yerleştirdiği mayınlarla da sivillerin canına kast ediyor. İlçe merkezlerindeki ayrıntılı arama tarama çalışmalarıyla da patlayıcılar tespit ediliyor. 

TEK TEK İMHA EDİLDİ 

Hepsi Türkiye’den gelen uzman ekiplerin danışmanlığında yerel güvenlik güçleri tarafından imha ediliyor. Çalışmalar, Fırat Kalkanı bölgesindeki bomba imha şubesinin gözetiminde sürdürülüyor. Bölgede şimdiye kadar binlerce el yapımı patlayıcı, mayın ve bomba imha edildi. 

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