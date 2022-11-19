İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hainler Taksim'e bırakılan patlayıcıyı böyle güçlendirmiş!
Güncel

Hainler Taksim'e bırakılan patlayıcıyı böyle güçlendirmiş!

Taksim İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirdiği öğrenildi.

DHA19 Kasım 2022 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Hainler Taksim'e bırakılan patlayıcıyı böyle güçlendirmiş!
ABONE OL

İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı.

Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.

Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı.

O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.