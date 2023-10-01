Hainliğin adı: 11 kriter! FETÖ'nün 'Garson'undan arşiv çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen AES 256 bit ile şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasının bilgilerini, süper hızlı işlemcilere sahip devasa bilgisayarlarla 6 yılda kırmayı başarmıştı. Veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na sunulmuştu.

Sabah 'ta yer alan habere göre; KOM Başkanlığı, gizli tanık 'Garson'dan elde edilen ve MİT'in şifresini kırdığı 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru doğru yaklaştı. FETÖ'nün 7 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe girişimi dahil birçok kirli kumpasında görev almış 4 bin 672 mahrem sorumlunun SD karttan çıkarak deşifre edildi. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi. MİT'in KOM'a teslim ettiği şifresi kırılmış dokümanlarda mahrem yapılma ile ilgili önemli bir detaya daha ulaştı.

MAHREM SORUMLU İÇİN 11 KRİTER

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilerin 11 kritere göre seçildiği ortaya çıktı. Mahrem yapılanma içerisinde yer alan kişilerin anne, baba, kardeş ve 1. derece akrabalarına kadar ayrıntılı bir şekilde kriterlere uygun olup olmadığı incelendiği görüldü. FETÖ'nün kriterleri arasında soy, illegal örgüt bağlantısı, legal problemli örgüt bağlantısı, adli sicil, ahlak, meslek (sıkıntılı kurumlar), cemaat bağlantısı, boşanma, evlatlık, çok eşlilik, psikolojik sıkıntı geçmişi yer aldığı belirlendi.

ETNİK KÖKEN VE MEZHEPLERE GÖRE ELEDİLER

Mahrem yapılanma da yer alacak olan örgüt üyesinin seçiminde en önemli kriterin "Soy" kriteri olduğu ortaya çıktı. Kendisinin Alevi, Ermeni, Rum köylerinden ise kesin elenmesi gerektiği belirlendi. Örgüt üyesinin Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Nusayri, Sabetay, İran, Caferi, Şii-Ekretlık mezhep veya etnik kökenden ise direk elenme sebebi olarak gösterildiği, ayrıca anne, baba ve kardeşler dahil 1. derece akrabalarında aynı kriterlerde yer alıyorsa yine aynı şekilde direk elenmesi gerektiğini aktarıldı.

AMCA, DAYI, TEYZE VE HALA KISKACA ALINDI

FETÖ'nün seçeceği mahrem sorumlulardan illegal örgüt bağlantısı kriterinde yer alan DHKPC, TİKKO, PKK/KCK irtibatlarını varsa seçilecek olan kişinin direk elenmesi gerektiği notunu düştüğü, aynı kriter annenin, baba için önemsiz olurken amca, dayı, teyze ve halanın bu tür bağlantısının önemli olduğu ve elenmesi gerektiği aktarıldığı görüldü. Mahrem yapılanmanın legal problemli örgüt olarak gördükleri, "Atatürk Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Komünist Partisi, İşçi Partisi" gibi kuruluşların listelendiği kriterde bağlantısı olduğunda elenmesi gerektiğini anne, baba, kardeş üye ise var ise önemsiz olduğunu belirtildi.

FETÖ'YE GÖRE DOLANDIRICILIK SUÇ DEĞİL

FETÖ'nün mahrem yapılanma için uygun olabilecek kişinin adli siciline baktıkları ortaya çıktı. Organize suçlar, terör suçları, hırsızlık, cinsel istismar gibi suçların sonuçlananların elenmesi gerektiğini, çek senet işleri ve dolandırıcılığı sorun olmadığı ancak dikkat edilmesi için görev yapacakları birimin uyarılması gerektiğinin notu düşüldüğü görüldü. Anne, baba ve kardeşlerin terör, organize suçlar ve narkotik suçlar kapsamında adli sicillerini olması durumunda ise elenmesi gerektiği kriterlerde yer aldı.

OTEL KAYITLARI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİNE BAKTILAR

FETÖ'nün seçimlerde en dikkat çekenlerden kriterler arasında ahlak yer aldı. Seçilecek olan örgüt üyesinin kaldığı otellerin kayıtlarına baktıkları ve kişi tek kalsa bile telefon irtibatlarına bakılması gerektiğinin notu düşüldü. Ayrıca; anne gayri ahlaki müesseselerde çalışması belirlendiğinde elenmesi gerektiği notu düşüldüğü görüldü. Mahrem yapılanmanın içerisinde yer alacak olan örgüt üyesinin mesleğine bakıldığı görüldü. Renklerde öğrenci iken atılmış veya ayrılmış olanlar belirtilmesi gerektiğini ve mülakattaki duruma göre karar verdikleri belirlendi. Ayrıca anne, baba ve kardeşlerin, YM(Yeni Mahalle yani MİT) –ÖK (Özel Kuvvetler)-EMİST (Emniyet İstihbarat) gibi hassas yerlerde kesin menfi olanlar işaretlenmesi gerektiği ve istişare ile alınması gerektiğinin uyarasında bulundukları görüldü.

BAŞKA BİR CEMAATE BAĞLILIK ELENME SEBEBİ

Kriterlerin arsında yer alan başka bir cemaat ile bağlantı noktasında araştırma yaptıkları ortaya çıktı. Kişi müntesip yani bir yere, birine bağlanmış ise elendiği belirlendi. Anne, baba ve kardeşlerin bağlantısının önemsiz olduğu notu düşüldüğü belirlendi.

MÜLAKATTA BOŞANMA SEBEBİ SORULDU

FETÖ'nün dikkat ettiği noktalardan biri de kişinin medeni durumu. Örgüt üyesi boşanmış ise eleme sebebi olmadığı ancak mülakatla anlaşılmalı gerektiğinin altı çizildi. Anne veya babada çok sayıda boşanma varsa mülakatta irdelenmeli gerektiği noktasında uyarıda bulundukları öğrenildi. Ayrıca, mahrem yapılanma içerisinde yer alacak olan aday üye, evlatlıksa elendiği ortaya çıktı. Kriterde yer alan çok eşlilik konusu direk elenme sebebi olduğu, "Babanın önceki eşleri ölmemiş boşanmış ise elenme sebebi olmalı mı?" konusunda ise kararsız kaldıkları görüldü. Ayrıca psikolojik durumlarına da bakan örgüt, intihara teşebbüs eden, şizofren vs hastalığı olanların elenmesi gerektiği konusu kriterlerine ekledikleri görüldü.