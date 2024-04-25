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'Hak-Hukuk-Adalet'i unuttu: CHP'li vekilden ağabeye ballı koltuk

CHP Balıkesir milletvekili Serkan Sarı, yaptığı 'liyakat' vurgusunu unuttu. Emekli ağabeyi Gökhan Sarı'yı Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonun şirketine yönetici olarak aldırdı.

Sabah25 Nisan 2024 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
'Hak-Hukuk-Adalet'i unuttu: CHP'li vekilden ağabeye ballı koltuk
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CHP'den Balıkesir milletvekilliği yapan Serkan Sarı, emekli ağabeyi Gökhan Sarı'yı belediyeye müdür yaptı.

Bir dönem CHP Balıkesir İl Başkanlığı yapan ve genel seçimlerde Balıkesir'den milletvekili seçilen Serkan Sarı, kazanılan seçimlerin ardından ağabeyi Gökhan Sarı'yı belediyenin NE10 şirketine yönetici olarak aldırdı. Sabah'ın haberine göre, Kendisine makam odası hazırlatılan Gökhan Sarı'nın henüz görev tanımının yapılmadığı ancak göreve başladığı öğrenildi.

Seçimlerden önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ağır sözlerle eleştiren ve "Balıkesir'e hak-hukuk-adalet getireceğiz" diyen milletvekili Sarı, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda, "Belediye başkanlığı makamı güvene dayalı bir makamdır. Belediye başkanı olmak demek adil, şeffaf, haktan, hukuktan, adaletten yana olmak demektir fakat maalesef biz bunları Balıkesir'de göremiyoruz" demişti.

Gökhan Sarı'nın 2020 yılında Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nden emeklilik dilekçesi vererek ayrıldığı öğrenildi.

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