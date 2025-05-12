HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atılmıştır

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan terör sorununa karşı uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen mücadelede gelinen aşama, milletimizin huzur ve güvenliği açısından son derece sevindiricidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 'Terörsüz Türkiye' idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde şekillenen ve milletimizin geniş kesimleri tarafından sahiplenilen bu tarihi sürecin, toplumsal barışa, huzura, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunacağına inanıyoruz.

Yoğun bir çabanın soncunda gelinen sürecin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bazı odaklar tarafından sekteye uğratılmak istenebileceğini göz önünde bulundurarak, tüm kesimlerin sağduyulu, dikkatli ve sorumlu bir tutumla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya; barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz. Terörden tamamen arınmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle, vatan savunmasında can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Türkiye'nin barış, birlik ve istikrarı için yapılan tüm çalışmaları destekliyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefine bir adım daha yaklaştığımız bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz."