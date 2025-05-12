İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7702
  • EURO
    43,1593
  • ALTIN
    4041.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atılmıştır
Güncel

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atılmıştır

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan ‘Terörsüz Türkiye' hedefi konusunda atılan kararlı adımların somut sonuçlarını görmeye başladığımız bu dönemi memnuniyetle karşılıyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi12 Mayıs 2025 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atılmıştır
ABONE OL

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan terör sorununa karşı uzun yıllardır kararlılıkla sürdürülen mücadelede gelinen aşama, milletimizin huzur ve güvenliği açısından son derece sevindiricidir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 'Terörsüz Türkiye' idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde şekillenen ve milletimizin geniş kesimleri tarafından sahiplenilen bu tarihi sürecin, toplumsal barışa, huzura, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunacağına inanıyoruz.

Yoğun bir çabanın soncunda gelinen sürecin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bazı odaklar tarafından sekteye uğratılmak istenebileceğini göz önünde bulundurarak, tüm kesimlerin sağduyulu, dikkatli ve sorumlu bir tutumla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya; barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz. Terörden tamamen arınmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle, vatan savunmasında can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Türkiye'nin barış, birlik ve istikrarı için yapılan tüm çalışmaları destekliyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefine bir adım daha yaklaştığımız bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz."

  • HAK-İŞ
  • Terörsüz Türkiye
  • Destekliyor
  • Tamamlanması Temenni Ediyoruz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.