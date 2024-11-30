Sözcü Gazetesi'nden muhabir Zekeriya Albayrak, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ'i ve kamuoyu tarafından yakından tanınan Genel Başkan Mahmut Arslan'ı hedef aldı.

Gazete 30 Aralık 2024 tarihli baskısında sehven olmadığı apaçık görülen, kötü niyetle hazırlanmış metin ve görüntülerde iftira niteliği taşıyan bir haberi sayfalarına taşıdı.

Gazetede yer alan iftira niteliğindeki haberde Genel Başkan Mahmut Arslan'ın fotoğrafının yıllar önce belediye başkan adaylığında FETÖ soruşturmasında adı geçen işadamı ile karıştırılması, yanlış fotoğraf kullanılması, hem haberi kaleme alan muhabirin, hem gazete Editörünün hem de gazete yönetiminin gözünden kaçması mümkün değildir.

Haberde "Aramızda Gezen Suçluların Ortak Noktası İktidara Yakınlık" iftirasıyla kasıtlı olarak hazırlanmış haberde, Genel Başkan Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Konfederasyonu kasıtlı olarak bir tarafa çekilerek karalanmak istendi. "Adalet Çürümesinin Fotoğraf Albümü" manşeti altında Genel Başkan Mahmut Arslan'ın fotoğrafı ve altında da "FETÖ'den Tutuklandı, 24 Saat Sürdü" iftira başlığı yer aldı.

Kamuoyunun tanıdığı ve bildiği, bir basın mensubunun her zaman kolaylıkla kendisine ulaşabileceği, sürekli basının karşısında ve gündemde olan Mahmut Arslan hakkında araştırılmadan, gerçekle bağlantısının olup olmadığı anlaşılmadan, konunun taraflarıyla bu konuda hiçbir görüş alınmadan hazırlanan haberin kimler tarafından hazırlatıldığı ve yayınlatıldığı kafalarda soru işaretleri bıraktı.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Sözcü gazetesinin 30 Kasım 2024 tarihli nüshasında ve internet sitesinde Genel Başkanımız terör örgütü ile ilişkisi olduğu iddia edilen aynı isimli bir işadamı ile karıştırılmış ve yanlış fotoğraf kullanılarak Genel Başkanımızın fotoğrafına yer verilmiştir.

Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a yönelik "sehven" olmadığı belli olan bu tür haberlerin arkasında kötü bir niyet olduğu açıktır. Gazetecilik için yüz karası olan bu habercilik anlayışı "sehven" hata ile açıklanmayacak kadar büyük, alenen iftira niteliği taşıyan, fotoğrafla haber içeriği farklı kullanarak Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ'i karalama ve hedef gösterme niteliği taşımaktadır.

Genel Başkanımızın fotoğrafının altında yer alan ifadelerin hiçbirinin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Böyle bir yanlışın son derece vahim olduğu da ortadadır. Akılla, mantıkla bağdaşmayan, uzaktan yakından hiçbir gerçekliği bulunmayan bu haberi tekzip ediyor, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Sözcü Gazetesini bu hatasından dolayı kınıyor, web sitesinde yer alan haberin kaldırılmasını, gazete ve internet sitesinde ayrıca düzeltme ve özür yayınlanmasını bekliyoruz."