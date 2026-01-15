Hak sahipleri belirlendi: Artvin'de 1020 konut inşa edilecek

Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, yaptığı konuşmada, ülkeye ve millete hizmet üretmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgelerine yönelik talimatlarının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Suver, "6 Şubat ertesinde bize şöyle demişti, 'Son depremzede evine girmeden önce bize rahatlık yok.' Gerçekten bu talimatla, bu aşkla, bu ruhla, bu bilinçle çalıştık ve vaktinde 455 bin 500 konutu bir mucize gibi hayata geçirdik, ev sahiplerine teslim ettik." dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna değinen Suver, 2025'te Türkiye'de hissedilen ve hissedilmeyen 63 bin 252 deprem yaşandığını dile getirdi.

Depremle yaşamayı öğrenerek dirençli yapılar ve şehirler kurmak zorunda olduklarına dikkati çeken Suver, Türkiye'nin aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ettiğini, sel ve yangın gibi afetlere karşı da tedbirlerin artırıldığını vurguladı.

Afetlere maruz kalan şehirleri yeniden inşa ederken, 2000 yılı öncesi inşa edilen riskli yapıların da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmeye başlandığını belirten Suver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000 yılı öncesi yapılan konutların betonunda, arsasında, zemininde, planlamasında pek çok alanda sıkıntılı binalar var. Bunların tamamının yenilenmesi lazım. Bu kapsamda çalışmalarımız ülke çapında devam ediyor. Bakanlığa geldiğimden beri yağmurlardan, sellerden, orman yangınlarından, depremlerden başımızı kaldıramadık. Buna rağmen hamdolsun, Cenabıhakk'ın yardımı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik duruşuyla bütün bu sıkıntıların üstesinden geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Bugün de 500 bin sosyal konutun, il bazında Artvin'imize düşen 1020 konutun talihlisini, sahibini bulmak için burada bulunmaktayız."

Kurada adı çıkmayanların mutsuz olmamasını isteyen Suver, "Sizlerin dua ve destekleri olduğu müddetçe, Sayın Erdoğan gibi bir liderimiz olduğu müddetçe 500 bin değil, 1 milyon, 2 milyon, 6 milyon konutu biz evvelallah inşa edeceğiz. Türkiye'de 6 milyon 500 bin dönüşmesi gereken konut vardı. Bunların pek çoğunu dönüştürdük. İnşallah bu hızla gidersek bu 500 bin sayısı 1 milyonlara da çıkabilir. Malum, biz pek çok badire içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz. Unutmayın bir Kovid-19 badiresini atlattık ve benzeri pek çok sıkıntılar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Artvin Valisi Turan Ergün de 81 ilde 500 bin konut seferberliği olarak hayata geçen projenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma özelliğini yansıtan büyük bir örnek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında 400'ü merkezde olmak üzere il genelinde 1020 konut yapılacağını anlatan Vali Ergün, "Bu anlamlı gün, vatandaşımızın kendilerine ait bir yuva hayaline bir adım daha yaklaştığı, umutların gerçeğe dönüştüğü bir gün olacaktır. İşte bugün konuştuğumuz sosyal konut projeleri, anayasal sorumluluğun, güçlü bir devlet iradesiyle sahaya yansıyan en somut karşılığıdır." dedi.

Artvin'in coğrafi yapısı, engebeli arazisi ve iklim şartları itibarıyla konut üretiminin en zor olduğu illerden biri olduğunu belirten Ergün, "Ancak bu zorluklar hiçbir zaman devletimizin hizmet iradesini geriye düşürmemiştir. Bu kapsamda ilimizde TOKİ marifetiyle bugüne kadar 586 konut tamamlanmış, halen Seyitler bölgesinde 810 konutun yapımı devam etmektedir." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.