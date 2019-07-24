Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti ABD’de 32 aydır tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından Türk Havayoları'nın New York-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etti.