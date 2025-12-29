İSTANBUL 7°C / 5°C
Hakan Bilgin, Arafta Sorular'a konuştu: Memlekete faydalı her şeyin yanında olmalıyız

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Oyuncu Hakan Bilgin, ‘'Ben, doğrunun her zaman takdir edilmesi gerektiği tarafındayım. Birisi doğru bir şey yapıyorsa bunun altında bir şey aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Bu memleket için faydalı olan her şeyin yanında olmamız gerekiyor.'dedi.

Hakan Bilgin, Arafta Sorular'a konuştu: Memlekete faydalı her şeyin yanında olmalıyız
Oyuncu Hakan Bilgin, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

'Ben, doğrunun her zaman takdir edilmesi gerektiği tarafındayım. Birisi doğru bir şey yapıyorsa bunun altında bir şey aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Bu memleket için faydalı olan her şeyin yanında olmamız gerekiyor.'

Ben yıllarca sunuculuk yaptım. Protokol sunuculuğu da yaptım. Ne kadar sıkıcı olduğu bilindiği halde her ünvanı sayarlar. Ben çıktığımda değerli büyüklerimiz diyerek konuyu kapatırım. Çünkü devamındaki sunum samimidir. Değerli büyüklerim dediğimde kıymetsizleştirmiyorum. Makam ve resmi olarak büyüklerimiz ve onlara teşekkür ediyorum. Tek tek saydığımızda bunun bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Siyasi görüşlerimiz artık takım tutar gibi. Amerika'da ki başkanlar rakibin yanlış olduğunu, kötüleyerek kendisinin güçlü olduğunu Kabul ettiren bir siyaset anlayışı var. Bizde eskiden siyasette insanlar fikirleriyle tartışırlardı. Eskiden Fenerbahçe – Galatasaray taraftarı birbirlerinin maçlarını aynı statta seyrederken şimdi yapamıyor. Ben, doğrunun her zaman takdir edilmesi gerektiği tarafındayım. Birisi doğru bir şey yapıyorsa bunun altında bir şey aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Bu memleket için faydalı olan her şeyin yanında olmamız gerekiyor.

'Çok yüksek meblağlarla dizi çeken oyuncu arkadaşların bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Belki rakamlar çok yüksek olabilir ama bizden fazla olması anormal değil. Çünkü TRT'deki bu işe hiç kimse "Hakan'ın dizisi" demiyor; ama o isimdeki arkadaşlar bir dizi çekiyorlarsa, "onun dizisi" dedirtiyorlar.'

Şikayet etmeyen biriyim. Hangi şartta hangi durumda düzen neyse o düzene ragmen çalışan biriyim. Bu nedenle başıma gelen şeyler beni etkilemez. Çok yüksek meblağlarla dizi çeken oyuncu arkadaşların bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Belki rakamlar çok yüksek olabilir ama bizden fazla olması anormal değil. Çünkü TRT'deki bu işe hiç kimse "Hakan'ın dizisi" demiyor; ama o isimdeki arkadaşlar bir dizi çekiyorlarsa, "onun dizisi" dedirtiyorlar. Bu bağlamda bunu eleştirmek yerine yeni şeyler üretebiliriz.

