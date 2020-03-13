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Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi belli mi?

Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan Hakan Muhafız'ın 4. sezonuna dair araştırmalar hız kazandı. Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 03 Medya nın yapımcılığını üstlendiği Hakan Muhafız dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İpek Gökdil'in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kıtabından uyarlanan dizinin önceki sezonlarında Hakan, cehenneme dönen İstanbul'u kurtarmak için büyük mücadeleler vermiş ve ölümsüzlerin saldırısı ile tüm şehre yayılan virüs ile Faysal ve Rüya'nın amaçlarına ulaşmasına ramak kalmıştı.

13 Mart 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:44
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Netflix'in ilk Türk orjinal yapımı olan Hakan Muhafız'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. 03 Medya nın yapımcılığını üstlendiği Hakan Muhafız dizinin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Gökdil'in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi kıtabından uyarlanan dizinin önceki sezonlarında Hakan, cehenneme dönen İstanbul'u kurtarmak için büyük mücadeleler vermişti. Hakan Muhafız yeni sezon hakkında tüm merak edilenler sizlerle.. 

HAKAN MUHAFIZ 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız'ın yedi bölümden oluşan 3. sezonu önceki sezondan yaklaşık bir yıl sonra 6 Mart 2020 tarihinde Netflix'te yerini aldı.

Hakan Muhafız 4. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bir değişiklik olmaz ise Mart 2021'de yayınlanması planlanıyor. 

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